"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом

Подписчики украинской певицы NK (Насти Каменских) обсуждают ее новый снимок без белья.

Каменских: Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в бассейне полностью оголенной. Певица позировала спиной к объективу.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Класс! Попка персик!" – написал stasyan037.

"Какой секс", – отреагировал potapenko.fan.

"А в порно еще не пробовала?" – поинтересовался yya_leshiy.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, и Каменских начала сольную карьеру.