"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в бассейне полностью оголенной. Певица позировала спиной к объективу.
"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – написала она.
Подписчики прокомментировали снимок.
"Класс! Попка персик!" – написал stasyan037.
"Какой секс", – отреагировал potapenko.fan.
"А в порно еще не пробовала?" – поинтересовался yya_leshiy.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, и Каменских начала сольную карьеру.