Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2020
 
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"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом

По словам украинской певицы Насти Каменских, ее супруг певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) может написать песню на любом языке.

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Каменских работает над четвертым сольным альбомом
Каменских работает над четвертым сольным альбомом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в интервью изданию "Телегид", назвала мужа, певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который является автором песен ее нового испаноязычного альбома Eclectica, гениальным автором.

"Мой муж – гениальный человек и автор, который может написать песню на любом языке", – заявила певица.

Каменских отметила, что сейчас работает над новым альбомом, в который войдут песни на русском и украинском языках. 

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы, а в 2019 году Потап женился на Каменских

В ноябре 2017 года Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".

18 сентября певица презентовала третий альбом под названием Eclectica, в который вошли семь треков на испанском языке. Одним из авторов испаноязычных треков является Потап. 

"Мой новый и первый испаноязычный альбом Eclectica – шедевр, так как к нему приложил руку ты, мой гений!" – написала певица в микроблоге спустя несколько дней после выхода альбома.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, Алексей Потапенко
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