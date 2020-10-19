"Мой муж – гениальный автор". Каменских рассказала, каким будет ее новый альбом

По словам украинской певицы Насти Каменских, ее супруг певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) может написать песню на любом языке.

Украинская певица Настя Каменских в интервью изданию "Телегид", назвала мужа, певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который является автором песен ее нового испаноязычного альбома Eclectica, гениальным автором.

"Мой муж – гениальный человек и автор, который может написать песню на любом языке", – заявила певица.

Каменских отметила, что сейчас работает над новым альбомом, в который войдут песни на русском и украинском языках.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы, а в 2019 году Потап женился на Каменских.

В ноябре 2017 года Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".

18 сентября певица презентовала третий альбом под названием Eclectica, в который вошли семь треков на испанском языке. Одним из авторов испаноязычных треков является Потап.

"Мой новый и первый испаноязычный альбом Eclectica – шедевр, так как к нему приложил руку ты, мой гений!" – написала певица в микроблоге спустя несколько дней после выхода альбома.