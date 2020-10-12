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12 октября, 2020
 
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Мама Каменских поделилась осеннним снимком

Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия Каменских поделилась с подписчиками новым фото.

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Каменских: Прекрасная осень
Каменских: Прекрасная осень
Фото: lida.kamenskux / Instagram

Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия Каменских 10 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на фоне осенних деревьев.

"Прекрасная осень", – подписала новый снимок Лидия Каменских.

Предыдущая публикация на ее странице была сделана четыре месяца назад в годовщину свадьбы ее дочери.

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Мать певицы Лидия Каменских работала в Национальном академическом хоре имени Веревки.

В 2019 году Лидия Каменских вместе со своей кумой украинской певицей Аллой Кудлай презентовали песню "Подруга", которую написал супруг Насти Каменских продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Теги: Настя Каменских, Лидия Каменских
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