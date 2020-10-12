Мама Каменских поделилась осеннним снимком

Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия Каменских 10 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на фоне осенних деревьев.
"Прекрасная осень", – подписала новый снимок Лидия Каменских.
Предыдущая публикация на ее странице была сделана четыре месяца назад в годовщину свадьбы ее дочери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Мать певицы Лидия Каменских работала в Национальном академическом хоре имени Веревки.
В 2019 году Лидия Каменских вместе со своей кумой украинской певицей Аллой Кудлай презентовали песню "Подруга", которую написал супруг Насти Каменских продюсер Потап (Алексей Потапенко).