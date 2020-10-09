"Символ внимания и любви моих поклонников". У Каменских появилась звезда в центре Киева

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала, как проходила церемония открытия ее именной звезды.

Украинская певица NK (Настя Каменских) получила именную звезду в центре Киева. Фото, сделанные на открытии, она разместила в Instagram.

"Сегодня на "Площади звезд" зажглась моя звезда. Для меня это символ внимания и любви моих поклонников – всех, кто слушает, поддерживает и верит! Я безумно рада, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах. Это большая и главная ценность, которая мотивирует и вдохновляет творить, создавая новые классные и полезные проекты. Идти вперед! Когда я чувствую, что вы со мной, я знаю, что мне под силу любые мечты и цели", – написала она.

Аллея звезд в Киеве расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы, после чего Каменских начала сольную карьеру под именем NK.