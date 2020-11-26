"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом

По словам украинского певца Dzidzio (Михаила Хомы), для приготовления своего любимого блюда он использует консервированного тунца, замаринованного именно в оливковом масле.

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом.

По словам артиста, для приготовления этого блюда консервированный тунец обязательно должен быть замаринован в оливковом масле.

"Это настолько вкусно. Сварили овсянку и добавили туда кусочки консервированного тунца. Попробуйте просто", – рассказал он.

Dzidzio отметил, что использует для приготовления рыбные консервы, которые ему присылает мама из Португалии, а иногда покупает сам в Украине.

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Видео: Без Грима с Анной Буткевич / YouTube

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. 24 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.