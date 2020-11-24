Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом

По словам украинского фитнес-тренера Аниты Луценко, сырники, приготовленные по ее рецепту, получаются у всех без исключения.

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей рассказала, как готовит свое фирменное блюдо – диетические сырники на кокосовом масле.

По словам Луценко, сырники, приготовленные по ее рецепту, получаются у всех без исключения.

"Это мое "шефское" блюдо. Обязательно [берем] творог – неважно какой процент жирности, одно яйцо, одну ложку [пшеничной] муки. Никакой ни рисовой, ни миндальной – всего этого не надо. И все! Можно немного [добавить] изюма. Готовим или на кокосовом масле, или в печке", – поделилась рецептом тренер.

На своей странице в Instagram Луценко также рекомендует добавить в тесто одну ложку сахара.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году она родила дочь Мию.

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.