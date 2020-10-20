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20 октября, 2020
 
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Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса

Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как выглядела, когда во время беременности набрала 24 килограмма.

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Луценко во время беременности весила 79 килограммов
Луценко во время беременности весила 79 килограммов
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко 19 октября на своей странице в Instagram опубликовала фотоколлаж, на котором совместила два снимка – слева она запечатлена, будучи беременной, а справа разместила фото, сделанное после того, как вернулась в форму.

"Коллажик такой получился красивый, что надо его сохранить как оберег", – написала тренер.

В комментариях Луценко отметила, что во время беременности набрала порядка 24 килограммов, в итоге ее вес составил 79 килограммов.

"Было вкусно", – объяснила она. Отвечая на вопросы подписчиков, Луценко призналась, что во время беременности подсела на сладкое и ела большими порциями.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году она родила дочь Мию.

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.

Теги: спорт, беременность, Анита Луценко
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