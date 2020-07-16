Анита Луценко: Моя публичность привела к реальным проблемам в жизни

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что из-за ограбления, которое она пережила в 2018 году, вынуждена была отказываться от работы, связанной с публичностью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам Луценко, только сейчас она смогла побороть страх и вернуться к жизни.
"Два года назад нас ограбили. Вынесли все из квартиры, украли машину, даже косметику и обувь мужа 43-го размера. Это оставило во мне глубокий след. На два года я выпала из жизни. На все предложения отвечала отказом. Я понимала, что моя публичность онлайн привела к реальным проблемам в реальной жизни. Но сегодня я вышла из состояния анабиоза и счастлива", – заявила ведущая.
Она призналась, что грабители все "выкорчевали под ноль!".
"Видимо, думали, миллионы дома лежат. Повыламывали все", – рассказала Луценко в комментариях.
Тренер подчеркнула, что после ограбления перестала верить в эффективность полиции и установила охранную сигнализацию.
"После этого случая полное неверие в полицию – что есть, что нет", – написала она.
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Наверное будет честным небольшое признание! 2 года назад нас ограбили и вынесли все * из квартиры и машину, даже косметику и обувь мужа 43 размера Тогда я это вроде как пережила на веселе, но нет. Это оставило глубокии * след во мне. На 2 года я выпала из жизни. На все предложения - я отвечала - нет! Я понимала что моя публичность онлаи * н привела к реальным проблемам в реальнои * жизни) реальнеи * некуда) когда забрали украшения бусики, которые ты думала будет носить твоя дочь), любимую куртку, бриллианты то такое нафиг было хранить а не продать ненужное Но Сегодня я вышла из состояния анабиоза и я счастлива, что хочется сообщить всему миру! Привет грабителям! Вы огромное количество людеи * обделили в моем лице реально важными деи * ствиями, так как я впала в ступор , на 2 (!) Карл года Поздавляю вы выиграли но только одну битву! I am Come back! P.s. Аніточка, у пості помика. I am coming back - правильно. спасибо всем! Со следующеи * недели иду на инглиш с @magenglish5 ! Пора идти дальше ;)
Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. Луценко замужем. Муж спортсменки избегает публичности.