Анита Луценко: Моя публичность привела к реальным проблемам в жизни

По словам фитнес-тренера Аниты Луценко, она на два года выпала из жизни после того, как ее квартиру ограбили. Спортсменка подчеркнула, что злоумышленники "выкорчевали все под ноль".

Луценко: Сегодня я вышла из состояния анабиоза и счастлива Фото: Anita Lutsenko / Facebook

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что из-за ограбления, которое она пережила в 2018 году, вынуждена была отказываться от работы, связанной с публичностью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Луценко, только сейчас она смогла побороть страх и вернуться к жизни.

"Два года назад нас ограбили. Вынесли все из квартиры, украли машину, даже косметику и обувь мужа 43-го размера. Это оставило во мне глубокий след. На два года я выпала из жизни. На все предложения отвечала отказом. Я понимала, что моя публичность онлайн привела к реальным проблемам в реальной жизни. Но сегодня я вышла из состояния анабиоза и счастлива", – заявила ведущая.

Она призналась, что грабители все "выкорчевали под ноль!".

"Видимо, думали, миллионы дома лежат. Повыламывали все", – рассказала Луценко в комментариях.

Тренер подчеркнула, что после ограбления перестала верить в эффективность полиции и установила охранную сигнализацию.

"После этого случая полное неверие в полицию – что есть, что нет", – написала она.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. Луценко замужем. Муж спортсменки избегает публичности.