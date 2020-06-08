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08 июня, 2020
 
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"Время летит". Анита Луценко показала четырехлетнюю дочь

Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась в социальных сетях снимком дочери Мии, которой исполнилось четыре года.

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Луценко стала мамой в июне 2016 года
Луценко стала мамой в июне 2016 года
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко в Instagram обнародовала снимки дочери Мии, которой 7 июня исполнилось четыре года. 

На первой фотографии девочка запечатлена в возрасте 10 дней, а на второй – во время празднования четвертого дня рождения. 

По словам тренера, фотосессия, сделанная в первые дни жизни дочери, была правильным решением. 

"Поздравляем Мию с днем рождения! Время летит! Счастливого детства и крепкого здоровья!" – отреагировали на публикацию подписчики Луценко.

Луценко родила дочь Мию 7 июня 2016 года. Вес новорожденной составил 3530 г, рост – 54 см.

Ранее Луценко рассказывала, что всегда мечтала стать мамой девочки и в детстве придумывала имена для дочери. Об отце ребенка Луценко сказала, что уже через пару месяцев знакомства пришло осознание, что он единственный человек в ее жизни, от которого она хочет ребенка.

Теги: спорт, дети, беременность, Анита Луценко
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