"Время летит". Анита Луценко показала четырехлетнюю дочь

Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась в социальных сетях снимком дочери Мии, которой исполнилось четыре года.

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко в Instagram обнародовала снимки дочери Мии, которой 7 июня исполнилось четыре года.

На первой фотографии девочка запечатлена в возрасте 10 дней, а на второй – во время празднования четвертого дня рождения.

По словам тренера, фотосессия, сделанная в первые дни жизни дочери, была правильным решением.

"Поздравляем Мию с днем рождения! Время летит! Счастливого детства и крепкого здоровья!" – отреагировали на публикацию подписчики Луценко.

Луценко родила дочь Мию 7 июня 2016 года. Вес новорожденной составил 3530 г, рост – 54 см.

Ранее Луценко рассказывала, что всегда мечтала стать мамой девочки и в детстве придумывала имена для дочери. Об отце ребенка Луценко сказала, что уже через пару месяцев знакомства пришло осознание, что он единственный человек в ее жизни, от которого она хочет ребенка.