"Время летит". Анита Луценко показала четырехлетнюю дочь

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко в Instagram обнародовала снимки дочери Мии, которой 7 июня исполнилось четыре года.
На первой фотографии девочка запечатлена в возрасте 10 дней, а на второй – во время празднования четвертого дня рождения.
По словам тренера, фотосессия, сделанная в первые дни жизни дочери, была правильным решением.
"Поздравляем Мию с днем рождения! Время летит! Счастливого детства и крепкого здоровья!" – отреагировали на публикацию подписчики Луценко.
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С днём рождения наша * Фото в 10 дней от @@elenponomaryova одно из самых классных решений было сделать фотосессию *
Луценко родила дочь Мию 7 июня 2016 года. Вес новорожденной составил 3530 г, рост – 54 см.
Ранее Луценко рассказывала, что всегда мечтала стать мамой девочки и в детстве придумывала имена для дочери. Об отце ребенка Луценко сказала, что уже через пару месяцев знакомства пришло осознание, что он единственный человек в ее жизни, от которого она хочет ребенка.