Экс-ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко снялась для фотосета без бюстгальтера

Бывшая ведущая и тренер шоу "Зважені та щасливі" Луценко обнародовала в микроблоге фото в облегающей майке, под которой нет белья.

Анита Луценко: Ну все! Хватит! Количество фруктов в моем организме превысило все нормы Фото: anitasporty / Instagram

Экс-ведущая и бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена в бежевой майке.

Луценко не стала надевать бюстгальтер, засветив под облегающей грудь тканью соски.

"Ну все! Хватит! Количество фруктов в моем организме превысило все нормы. Кто хочет что-то вроде нашего традиционного марафона "14 дней без сладкого"? Весна скоро", – написала она.

Анита Луценко была тренером и ведущей шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2018 году она принимала участие на проекте "Танцы со звездами": танцевала в паре с Александром Прохоровым.