Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка

По словам бывшего тренера шоу "Зважені та щасливі" Аниты Луценко, ежедневные физические нагрузки должны состоять из ходьбы и других видов активности.

Луценко: Если твой максимум – 2–3 тыс. шагов в день, попробуй завтра пройти 4 тыс. Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко заявила, что минимальной рекомендуемой физической нагрузкой являются 300 минут занятий спортом в неделю. Об этом она написала 15 октября в Instagram.

Помимо этого, Луценко советует ежедневно совершать пешие прогулки, постепенно увеличивая количество шагов. По словам тренера, за неделю нужно проходить не менее 10 тыс. шагов.

"Сколько нужно ходить в день? По японской идее, 10 тыс. в самый раз. По моей идее, просто больше, чем вчера: если знаешь, что твой максимум – 2–3 тыс. шагов в день, попробуй завтра пройти 4 тыс., потом – пять и шесть", – порекомендовала она.

Луценко подчеркнула, что тренировки в зале не могут заменить ходьбу.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию.

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.