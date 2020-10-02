Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2020
 
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Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером

По словам бывшего тренера шоу "Зважені та щасливі" Аниты Луценко, она занимается спортом перед работой.

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Луценко: Ощущения "по-другому"
Луценко: Ощущения – "по-другому"
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі", фитнес-инструктор Анита Луценко предпочитает тренироваться по утрам. Об этом она рассказала 1 октября в Instagram. 

"Обычно я тренируюсь перед работой, но сегодня получилась вечерняя тренировка. Ощущения – "по-другому". К слову, это не имеет особого значения, очень индивидуальная вещь", – написала тренер. 

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. 

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году. 

Теги: спорт, Анита Луценко
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