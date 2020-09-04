Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2020
 
Новости

"У нас по-настоящему сложная жизнь". Анита Луценко заговорила об изменах и предательстве

По словам фитнес-тренера Аниты Луценко, у каждого человека есть история, которой не хочется делиться.

Луценко: У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться
Луценко: У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться
Фото: Anita Lutsenko / Facebook

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что среди ее знакомых нет людей с легкой и простой судьбой. Об этом она написала 3 сентября на своей странице в Instagram. 

"Искренне считаю, что у всех у нас по-настоящему сложная жизнь. У нас есть измены, предательства, провалы, утраты, когда лежишь на полу и рыдаешь, а завтра собралась и "пошла украшать мир", – поделилась мыслями спортсменка. 

Луценко предположила, что у каждого человека есть история о том, как он выжил.

"У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться, но о которой ты думаешь раз в день точно", – заявила она. 

Резюмируя, ведущая призналась, что всем людям требуется любовь и поддержка.

"Интересно, почему вдруг такая тема?" – отреагировали на откровенную публикацию фолловеры Луценко. 

"Всегда – о себе. Настроение такое", – объяснила звездный тренер.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. Луценко замужем. Муж спортсменки избегает публичности.

Теги: Анита Луценко, фитнес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Яд класса "Новичок" не купишь в аптеке". Как отреагировало международное сообщество на заявление Германии об отравлении Навального
"Яд класса "Новичок" не купишь в аптеке". Как отреагировало международное сообщество на заявление Германии об отравлении Навального
Елена КРАВЧЕНКО
Фесенко о решении суда по иску Суркисов: Эмоциями и политическими заявлениями власть прикрывает слабость юридических позиций "ПриватБанка" в этом конфликте
Фесенко о решении суда по иску Суркисов: Эмоциями и политическими заявлениями власть прикрывает слабость юридических позиций "ПриватБанка" в этом конфликте
Ирина МУЗЫЧЕНКО
  Дочь иммигрантов, критик Байдена, первая женщина-генпрокурор Калифорнии. Что известно о кандидате на пост вице-президента США Камале Харрис
  Дочь иммигрантов, критик Байдена, первая женщина-генпрокурор Калифорнии. Что известно о кандидате на пост вице-президента США Камале Харрис
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бежать за тестом или звонить диетологу?" Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным
"Бежать за тестом или звонить диетологу?" Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным
"Богохульство!!!", "Чудо-юдо", "Страдалица вы наша". Собчак надела терновый венок
"Богохульство!!!", "Чудо-юдо", "Страдалица вы наша". Собчак надела терновый венок
"У нас по-настоящему сложная жизнь". Анита Луценко заговорила об изменах и предательстве
"У нас по-настоящему сложная жизнь". Анита Луценко заговорила об изменах и предательстве
Паттинсон заразился коронавирусом СМИ
Паттинсон заразился коронавирусом – СМИ
  "A Huevo очень даже не Huevo". Каменских в новом клипе появилась в металлическом бюстгальтере. Видео
  "A Huevo очень даже не Huevo". Каменских в новом клипе появилась в металлическом бюстгальтере. Видео
"Крутое перевоплощение! Не узнать!". Тина Кароль сменила имидж для съемки Vogue
"Крутое перевоплощение! Не узнать!". Тина Кароль сменила имидж для съемки Vogue
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS