"У нас по-настоящему сложная жизнь". Анита Луценко заговорила об изменах и предательстве

По словам фитнес-тренера Аниты Луценко, у каждого человека есть история, которой не хочется делиться.

Луценко: У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться Фото: Anita Lutsenko / Facebook

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что среди ее знакомых нет людей с легкой и простой судьбой. Об этом она написала 3 сентября на своей странице в Instagram.

"Искренне считаю, что у всех у нас по-настоящему сложная жизнь. У нас есть измены, предательства, провалы, утраты, когда лежишь на полу и рыдаешь, а завтра собралась и "пошла украшать мир", – поделилась мыслями спортсменка.

Луценко предположила, что у каждого человека есть история о том, как он выжил.

"У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться, но о которой ты думаешь раз в день точно", – заявила она.

Резюмируя, ведущая призналась, что всем людям требуется любовь и поддержка.

"Интересно, почему вдруг такая тема?" – отреагировали на откровенную публикацию фолловеры Луценко.

"Всегда – о себе. Настроение такое", – объяснила звездный тренер.

Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. Луценко замужем. Муж спортсменки избегает публичности.