"У нас по-настоящему сложная жизнь". Анита Луценко заговорила об изменах и предательстве

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что среди ее знакомых нет людей с легкой и простой судьбой. Об этом она написала 3 сентября на своей странице в Instagram.
"Искренне считаю, что у всех у нас по-настоящему сложная жизнь. У нас есть измены, предательства, провалы, утраты, когда лежишь на полу и рыдаешь, а завтра собралась и "пошла украшать мир", – поделилась мыслями спортсменка.
Луценко предположила, что у каждого человека есть история о том, как он выжил.
"У каждого в шкафу есть история, которой не хочется делиться, но о которой ты думаешь раз в день точно", – заявила она.
Резюмируя, ведущая призналась, что всем людям требуется любовь и поддержка.
"Интересно, почему вдруг такая тема?" – отреагировали на откровенную публикацию фолловеры Луценко.
"Всегда – о себе. Настроение такое", – объяснила звездный тренер.
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В тему своего настроения и опроса в сториз хочу написать пост о нас) Я люблю наверное почти всех людеи * ( почти, потому что извращенцам и насильникам, я бы отрубала руки и другие места- я не святая так сказать), но сеи * час не про это.... Я искренне считаю, что з у на есть измены, предательства, провалы, утраты...просто когда лежишь на полу и рыдаешь, а завтра собралась и «пошла украшать мир»)) я думаю, что история любои * жизни- это история о том, как я выжила?) у каждого в шкафу есть история , которои * не хочется делиться, но о которои * ты думаешь раз в день точно) я искренне люблю людеи * и считаю, что все мы заслуживаем на любовь и счастье и если копнуть каждого, даже самого мерзкого тебе , то в разговоре на кухне за винишком - ты пои * ме * шь, а не осудишь) и расскажешь свою боль и вы обнимитесь Согласны? Из моих знакомых, нет никого с простои * и легкои * историеи * ...много ....очень много боли( я правда не знаю ни одной простой истории, НИ-ОД-НОЙ) ) ....мы все живем рядом....и все хотим поддержки)
Луценко была ведущей и тренером шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. Луценко замужем. Муж спортсменки избегает публичности.