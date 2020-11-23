"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой

Украинский продюсер Алена Мозговая показала, как подает паштет из куриной печени и что именно делает блюдо особенно вкусным.

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась в Instagram рецептом паштета из куриной печени.

"Это так вкусно, что глаза заворачиваются от удовольствия! Куриный паштет, не ленитесь, взбивайте до состояния, когда он как крем! У меня он из куриной печени, которую я вымачиваю ночь в молоке. Ничего нового, но нюансы делают свое дело. Лук обжариваем до золотистой корочки, это важно, иначе будет вкус не поджаренного, а вареного лука, а это фу, как по мне", – рассказала она.

Мозговая отметила, что добавляет яблоко, а когда оно становится мягким – очищенную от всего лишнего печень, соль, белый молотый перец, мускатный орех, куркуму, немного сливок. Полученную смесь она тушит 15 минут.

"Блендер в руки, растопленное масло добавляете к печени, и все взбиваете. Долго и тщательно, потом выкладываете в контейнер или банку – и в холодильник. Ждете хотя бы часок, хотя это реально трудно", – призналась продюсер.

Паштет Мозговая подает с чиабаттой, которую подсушивает на сухой сковороде, а также с джемом из домашних персиков.

"С утра с кофе, а на вечер и бокал красного к этой вкуснятине не грех. Приятного аппетита всем!" – написала она.

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Паштет представляет собой фарш из разных видов мяса или овощей. Как правило, намазывается на хлеб или другие мучные изделия. Является традиционным блюдом французской и немецкой кухни.