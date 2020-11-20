  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов

Для приготовления так называемой баклажанной чепурги украинская певица Оля Полякова использует запеченные на гриле овощи.

Украинская певица Оля Полякова показала, как готовит из баклажанов икру, которую она называет чепургой. Видеорецепт размещен на YouTube-канале Поляковой.

"Это мой блог, поэтому я буду называть, как хочу. Хотела назвать "икра", но икра – это для каких-то простых людей, а мы будем не только нести чепургу, но еще и ее готовить. Итак, баклажанная чепурга", – объяснила певица выбор названия для блюда.

Для приготовления чепурги Полякова, помимо баклажанов, использовала еще перец и помидоры.

"Можно готовить на мангале либо дома в духовке на противне. Я буду готовить на мангале. А вы кладете овощи в духовку под гриль при высокой температуре. Вам нужно, чтобы они обгорели – тогда у них будет привкус дыма", – рассказала Полякова.

После того как овощи будут готовы, певица рекомендует запеченный перец замотать в полотенце, чтобы он подпрел и с него можно было легко снять кожуру.

Затем мякоть очищенных от кожуры овощей необходимо смешать. Для заправки Полякова использовала чеснок, соль, зелень лука и кинзу.

В готовое блюдо Полякова рекомендует добавить выдержанный бальзамический уксус и нерафинированное оливковое масло. По словам певицы, икру можно хранить в холодильнике.

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Видео: Оля Полякова / YouTube

Баклажанная икра богата витаминами и микроэлементами. Считается, что она способствует снижению в крови холестерина.