  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов

Украинская певица Оля Полякова показала, как готовит из баклажанов икру, которую она называет чепургой. Видеорецепт размещен на YouTube-канале Поляковой.
"Это мой блог, поэтому я буду называть, как хочу. Хотела назвать "икра", но икра – это для каких-то простых людей, а мы будем не только нести чепургу, но еще и ее готовить. Итак, баклажанная чепурга", – объяснила певица выбор названия для блюда.
Для приготовления чепурги Полякова, помимо баклажанов, использовала еще перец и помидоры.
"Можно готовить на мангале либо дома в духовке на противне. Я буду готовить на мангале. А вы кладете овощи в духовку под гриль при высокой температуре. Вам нужно, чтобы они обгорели – тогда у них будет привкус дыма", – рассказала Полякова.
После того как овощи будут готовы, певица рекомендует запеченный перец замотать в полотенце, чтобы он подпрел и с него можно было легко снять кожуру.
Затем мякоть очищенных от кожуры овощей необходимо смешать. Для заправки Полякова использовала чеснок, соль, зелень лука и кинзу.
В готовое блюдо Полякова рекомендует добавить выдержанный бальзамический уксус и нерафинированное оливковое масло. По словам певицы, икру можно хранить в холодильнике.
Баклажанная икра богата витаминами и микроэлементами. Считается, что она способствует снижению в крови холестерина.