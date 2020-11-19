"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"

Украинская певица Оли Полякова посоветовала поклонникам, которые хотят "квасить вместе с ней", заранее запастись капустой, морковью, перцем, тмином и не забыть о бокалах.

Украинская певица Оля Полякова заявила о намерении приготовить квашеную капусту из 100 килограммов свежей в прямом эфире собственного кулинарного шоу "Васадули Вагароде", которое выходит ее канале в YouTube. Об этом артистка сообщила 18 ноября в Instagram.

"Ближайшую субботу, в "карантин выходного дня", мы с вами проведем вместе! А еще с [ведущей] Машей Ефросининой и [фотографом] Соней Плакидюк. Будем квасить 100 килограммов капусты в прямом эфире и квасить! Если хотите квасить вместе с нами – купите капусту и морковку в соотношении девять к одному, а также соль, перец и семена тмина. Ну и бокальчик! Квасить будем", – написала Полякова.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14 ноября. Он отметил, что Минздрав планировал ввести жесткий трехнедельный карантин, но отказался от этого, ссылаясь на то, что экономика его не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболело 583 510 человек, выздоровело 266 479, летальных случаев – 10 369.