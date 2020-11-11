Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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"Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус

Певица Оля Полякова решила проверить здоровье старшей дочери после того, как у нее заболело горло.

 
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Полякова: Хочу лабораторию
Полякова: Хочу лабораторию
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 11 ноября в Instagram Stories сообщила, что отвезла свою старшую дочь Марию сдавать тест на коронавирус. Певица отметила, что также планирует посетить салон красоты. 

По словам Марии, у нее "просто болит горло", однако певица настояла на том, чтобы провериться.

Комментируя ситуацию, Полякова также в шутку предложила дочери открыть свою лабораторию для тестирования людей на коронавирус.

"Можете представить, сколько людей, открыв лаборатории, сейчас себя неплохо чувствуют? Может быть нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов? Все! Хочу лабораторию", – отметила она.

Дочь певицы не поддержала эту идею, обратив внимание на возможные трудности при открытии.

Видеозапись с участием Поляковых опубликована на YouTube-канале Glam Wish.

ВИДЕО
Видео: Glam Wish / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Теги: дети, Оля Полякова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Мария Полякова
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