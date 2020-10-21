"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса

Украинская певица Оля Полякова призналась, что из-за пандемии коронавируса летом этого года не смогла вырваться в отпуск на море.

Полякова: Как думаете, сколько еще мир будет закрыт? Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова считает, что пандемия коронавируса продлится до 2022 года. Об этом она заявила 21 октября на своей странице в Instagram.

"Короче, нас не скоро выпустят! Напишите кому, как и мне, не удалось на море вырваться в этом году? Как думаете, сколько еще мир будет закрыт? Хотите прогноз от меня? До 2022 года", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине с 12 марта ввели карантин. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах были установлены "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

15 октября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила карантинное зонирование. Оно начало действовать в 00.00 19 октября и должно продлиться 14 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

По состоянию на 21 октября в стране подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, при этом общее количество больных достигло 315 826. Жертвами болезни стали 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.