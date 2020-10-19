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Зеленский рассказал, при каком суточном количестве заболевших COVID-19 в Украине введут жесткий карантин

Государство не может постоянно увеличивать число коек для пациентов с COVID-19 и переводить медучреждения только на их лечение, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Если мы перейдем на жесткий карантин, остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем
Зеленский: Если мы перейдем на жесткий карантин, остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем
Фото: president.gov.ua

Если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 19 октября на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщила пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что государство не может постоянно увеличивать число коек для пациентов с COVID-19 и переводить медучреждения только на их лечение.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9500 инфицированных в сутки, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – сказал глава государства.

Он призвал религиозных лидеров помочь в противодействии распространению COVID-19, в частности – проводить религиозные мероприятия таким образом, чтобы уменьшить скопления людей или перевести богослужения в онлайн-режим.

Представители религиозных организаций заверили президента, что максимально принимают и будут принимать меры для соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

"Кроме того, при некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми, а также "медицинского капелланства" для помощи медикам и больным", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровело 126 489 больных.

Теги: карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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