В Харькове провели студенческий бал-маскарад. Полиция открыла уголовное производство

16 октября в Харькове прошел бал, в котором приняли участие студенты девяти вузов города. Через три дня в полиции заявили, что устанавливают свидетелей и участников этого мероприятия, которое было проведено с нарушением карантинных требований.

15 октября Харьков отнесли к "красной" зоне эпидемической опасности, на следующий день в городе провели студенческий бал Фото: city.kharkov.ua

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм во время проведения массового мероприятия в Шевченковском районе Харькова. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные пострадавшие лица", – сказано в сообщении.

Речь идет о студенческом бале-маскараде, который прошел в городе 16 октября, о нем сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"В мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Участников бала-маскарада приветствовал первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов", – отметили в мэрии Харькова.

На мероприятии, судя по фотографиям, выложенным на сайте горсовета, не соблюдалась дистанция между людьми, а участники не были в масках. Терехов, присутствовавший на бале, также на фото запечатлен без средств личной защиты.

В полиции сообщили, что данные по факту проведения мероприятия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы до трех лет.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровело 126 489 больных.

Харьковская область – вторая по распространению COVID-19. К утру 19 октября в регионе COVID-19 подтвердили у 29 113 человек, 445 умерли, 5618 выздоровели.

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября к "красной" зоне эпидемической опасности было отнесено 68 административных единиц в 15 областях Украины, в том числе Харьков. Новое зонирование начнет действовать с 19 октября.