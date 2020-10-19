Общее число случаев COVID-19 в Украине превысило 300 тыс.

С начала пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 вылечились 126 489 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4766 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 303 638. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 19 октября.

Умерло уже 5673 украинца, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за последние сутки – 66. Выздоровели 126 489 пациентов, продолжают болеть 171 476.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 5231 новый случай заболевания.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 8418;

Волынская область – 10 986;

Днепропетровская область – 11 108;

Донецкая область – 7133;

Житомирская область – 10 905;

Закарпатская область – 11 825;

Запорожская область – 6483;

Ивано-Франковская область – 16 766;

Киев – 30 848;

Киевская область – 12 924;

Кировоградская область – 1591;

Луганская область – 2467;

Львовская область – 25 103;

Николаевская область – 5865;

Одесская область – 19 079;

Полтавская область – 6051;

Ровенская область – 16 034;

Сумская область – 9104;

Тернопольская область – 17 503;

Харьковская область – 29 113;

Херсонская область – 2570;

Хмельницкая область – 11 035;

Черкасская область – 6892;

Черновицкая область – 17 866;

Черниговская область – 6779.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.