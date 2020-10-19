Общее число случаев COVID-19 в Украине превысило 300 тыс.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4766 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 303 638. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 19 октября.
Умерло уже 5673 украинца, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за последние сутки – 66. Выздоровели 126 489 пациентов, продолжают болеть 171 476.
Сутками ранее в Украине зафиксировали 5231 новый случай заболевания.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.