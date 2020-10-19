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ОБЩЕСТВО

Общее число случаев COVID-19 в Украине превысило 300 тыс.

С начала пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 вылечились 126 489 украинцев.

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Более 5,6 тыс. украинцев, заболевших COVID-19, умерли
Более 5,6 тыс. украинцев, заболевших COVID-19, умерли
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4766 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 303 638. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 19 октября.

Умерло уже 5673 украинца, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за последние сутки – 66. Выздоровели 126 489 пациентов, продолжают болеть 171 476. 

Сутками ранее в Украине зафиксировали 5231 новый случай заболевания. 

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 8418;
  • Волынская область – 10 986;
  • Днепропетровская область – 11 108;
  • Донецкая область – 7133;
  • Житомирская область – 10 905;
  • Закарпатская область – 11 825;
  • Запорожская область – 6483;
  • Ивано-Франковская область – 16 766;
  • Киев – 30 848;
  • Киевская область – 12 924;
  • Кировоградская область – 1591;
  • Луганская область – 2467;
  • Львовская область – 25 103;
  • Николаевская область – 5865;
  • Одесская область – 19 079;
  • Полтавская область – 6051;
  • Ровенская область – 16 034;
  • Сумская область – 9104;
  • Тернопольская область – 17 503;
  • Харьковская область – 29 113;
  • Херсонская область – 2570;
  • Хмельницкая область – 11 035;
  • Черкасская область – 6892;
  • Черновицкая область – 17 866;
  • Черниговская область – 6779.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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