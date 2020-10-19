Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 39,9 млн

По состоянию на утро 19 октября от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1,113 млн жителей Земли.

В Индии с начала пандемии болезнь подтвердили у 7,5 млн человек Фото: ЕРА

К утру 19 октября коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили у 39,89 млн человек, из них выздоровели уже 27,42 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами заболевания стали 1,113 млн человек.

Больше всего случаев COVID-19 – 8,15 млн – подтвердили в США (почти 220 тыс. из них умерли, 3,2 млн – выздоровели).

На втором месте в мире по распространению болезни находится Индия (7,5 млн заболевших, 6,6 млн выздоровевших, 114 тыс. умерших), на третьем – Бразилия (5,2 млн заболевших, 4,5 млн выздоровевших, 153,7 тыс. умерших), на четвертом – Россия (1,4 млн заболевших, 1,06 млн выздоровевших, 24 тыс. умерших).

Ближе всех остальных стран к показателю в миллион заболевших приблизилась Аргентина, которая находится на пятом месте рейтинга: там подтвердили 989,7 тыс. случаев болезни, из которых 26 тыс. – летальные, почти 804 тыс. пациентов выздоровели.

Украина в рейтинге университета поднялась на одну ступень выше и занимает 24-е место в мире по распространению болезни.