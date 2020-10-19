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В итальянской деревне живут всего два человека. Они соблюдают строгий масочный режим и держат дистанцию

74-летний Джампьеро Нобили и 82-летний Джованни Карилли из итальянского селения Нортоше считают, что должны соблюдать все меры безопасности во время пандемии, хотя общаются только друг с другом: в их деревне больше никто не живет.

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В Нортоше, крохотном селении в Италии, 100% жителей (два человека) строго соблюдают карантинные меры
В Нортоше, крохотном селении в Италии, 100% жителей (два человека) строго соблюдают карантинные меры
Фото: ЕРА

В итальянском селении Нортоше недалеко от Перуджи живут только двое пожилых мужчин, однако они придерживаются строгого карантина, надевают маски, когда ходят друг к другу в гости, и соблюдают дистанцию не менее метра. Об этом рассказывает CNN.

82-летний Джованни Карилли признался корреспонденту, что чертовски боится коронавируса: за ним некому будет ухаживать, если он заболеет. Его единственный сосед, 74-летний Джампьеро Нобили, говорит, что соблюдение правил, принятых во всей стране, является делом принципа и в их деревне.

Они оба пенсионеры, при этом – дальние родственники. Карилли занимается овцами и выращивает виноград. Любимое занятие Нобили – изготовление украшений ручной работы.

Когда-то в Нортоше жило довольно много людей, но в 90-х годах, после серии разрушительных землетрясений, люди начали переезжать в Рим и другие города. В последние годы в селении живут только Карилли, Нобили, овцы и собака. Крайне редко мужчины покидают деревню, чтобы встретиться с родственниками.

В Нортоше наиболее благополучная ситуация с коронавирусом в Италии: никто в этом населенном пункте не болел COVID-19.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Всего с начала вспышки количество зараженных в стране составило 414 241. Выздоровел 251 461 пациент, умерло 36 543.

Теги: Италия, карантин, пенсионеры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маски
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