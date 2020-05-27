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В Риме ввели штраф за выброшенные маски и перчатки

Человек, которого уличили в выбрасывании на улице Рима использованной маски или одноразовых перчаток, может расстаться с €500.

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На улицах Рима появилось множество выброшенных масок
На улицах Рима появилось множество выброшенных масок
Фото: ЕРА

В Риме ввели штрафы для тех, кто выбрасывает использованные маски или перчатки на улице, соответствующее распоряжение мэра Виктории Раджи действует с 24 мая, сообщает Roma Today.

Оставление на улице средств индивидуальной защиты наказывается денежной административной санкцией от €25 до €500, сказано в распоряжении.

На такие меры мэрия пошла после того, как улицы столицы после 4 мая – даты снятия жесткого карантина – оказались усеяны масками и перчатками, отмечает издание. При этом в Риме продолжает действовать запрет на появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Власти просят жителей выбрасывать маски после использования в специальные контейнеры, чтобы защитить коммунальных работников.

4 мая в Италии вступило в силу решение о втором этапе смягчения карантинных ограничений. В стране, ставшей эпицентром вспышки COVID-19 в Европе, снижается суточное число заболевших и умерших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,55 млн человек, из них более 348 тыс. умерли, 2,27 млн вылечились.

Теги: Италия, Рим, штраф, карантин, Европа, маски
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