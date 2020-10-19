Все ранее инфицированные футболисты "Шахтера" сдали отрицательный тест на коронавирус

8 октября стало известно, что девять игроков ФК "Шахтер" инфицированы коронавирусом, они ушли на самоизоляцию. За три дня до матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" все футболисты выздоровели, заявили в клубе.

"Шахтер" в полном составе ведет подготовку к матчу с "Реалом" Фото: ЕРА

Игроки и персонал футбольного клуба "Шахтер" сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов против "Реала", все результаты отрицательные. Об этом сообщил официальный Twitter клуба 18 октября.

"Также негативные результаты теста у девяти футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября", – сказано в сообщении.

Игроки и персонал «Шахтера» сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом».



Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/tyrGJ1zJ1y — * FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2020

4 октября коронавирусную инфекцию подтвердили у футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Спустя четыре дня стало известно о заражении еще девяти игроков и девяти сотрудников клуба. Все инфицированные ушли на 10-дневную самоизоляцию. В пресс-службе говорили, что у большинства инфицированных болезнь протекала бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Матч Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде.