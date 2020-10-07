"Шовковский надел вратарские перчатки". В сборной Украины сообщили, что игра с Францией состоится. Ранее у футболистов обнаружили COVID-19

Перед товарищеской игрой со сборной Франции в украинской команде есть только один голкипер, у которого не обнаружили коронавирусную инфекцию. Ему помогает готовить экс-игрок сборной Александр Шовковский.

Шовковский (на фото в центре) находится во Франции со сборной Украины Фото: uaf.ua

Несмотря на выявление коронавирусной инфекции у ряда футболистов сборной Украины, 7 октября состоится товарищеский матч со сборной Франции. Об этом 6 октября сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский, которого цитирует Украинская ассоциация футбола.

"Факт проведения товарищеской встречи Франция – Украина 7 октября в 22.10 по Киеву был утвержден на предматчевом совещании, которое состоялось сегодня вечером перед официальной тренировкой сборной Украины. ...Завтра же, после получения тестов всех футболистов, состоится еще одно заседание специальной комиссии, которая должна подтвердить или опровергнуть сегодняшнее решение", – сказал Гливинский.

Он объяснил, что "второй вариант может быть возможным, если, допустим, появится большое число инфицированных".

"На данный момент таких пессимистических мыслей нет ни в украинской, ни во французской команде", – подчеркнул спикер сборной Украины.

С командой во Франции находится бывший вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Александр Шовковский.

"Получилась интересная ситуация. Сегодня, во время официальной вечерней тренировки, единственного вратаря к матчу готовили два тренера. Александр Шовковский впервые с 2018 года надел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие", – рассказал Гливинский.

Перед выездом на игры сборной COVID-19 обнаружили у вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и его одноклубника, защитника Тараса Степаненко. Вместо них в главную команду страны вызвали вратаря "Александрии" Юрия Панькива и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Шепелева.

Уже во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили у Панькива и его коллеги по амплуа Андрея Лунина (из мадридского "Реала"), после чего в распоряжении главного тренера сборной Андрея Шевченко остался один голкипер – динамовец Бущан.

После игры с Францией, которая является действующим чемпионом мира, команда Шевченко проведет два важных поединка. На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.