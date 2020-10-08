В "Шахтере" 18 человек инфицированы COVID-19

Девять сотрудников и девять футболистов клуба "Шахтер" ушли на 10-дневную самоизоляцию из-за COVID-19.

В футбольном клубе "Шахтер" девять сотрудников и девять футболистов инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 8 октября сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

"По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были выявлены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды "Шахтер", – заявил он.

По словам Палкина, все инфицированные ушли на 10-дневную самоизоляцию.

В пресс-службе клуба заявили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

4 октября коронавирусную инфекцию подтвердили у футболистов донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Национальная сборная Украины по футболу, игроками которой являются Пятов и Степаненко, планировала 7 октября сыграть товарищескую встречу с действующими чемпионами мира из Франции. На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.