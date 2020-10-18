Украинские банки справились с проблемами, вызванными коронавирусом – глава НБУ

По словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, банковский сектор страны никогда не был таким устойчивым, как сейчас, во время пандемии COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции критически не повлияла на ситуацию в банковской системе Украины. Об этом в опубликованном 17 октября блоге для аналитического центра Atlantic Council заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Украинский банковский сектор никогда не был таким устойчивым. С точки зрения капитала, ликвидности, прибыльности и технологических инноваций банки страны за последние месяцы доказали, что они более чем способны справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса", – сказал он.

"Самой яркой чертой современной банковской системы" глава Нацбанка назвал возвращение общественного доверия.

"Кратковременный отток депозитов, наблюдавшийся в первые недели карантинных условий в марте 2020 года, теперь стал далеким воспоминанием. Вместо этого мы переживаем период быстрого роста. В настоящее время годовой темп роста вкладов населения в национальной валюте составляет 27%, а для счетов в иностранной валюте – 5%", – объяснил Шевченко.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что коронавирус спровоцировал одну из крупнейших экономических рецессий в мире за последние 70 лет.

По состоянию на 18 октября в Украине зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, из которых 5231 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5607 больных, 125 377 пациентов вылечились.