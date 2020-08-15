Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующие три года показатель ВВП в Украине будет расти в среднем более чем на 4% каждый год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале после коронакризиса. Об этом глава правительства написал в Facebook.

"На это (на восстановление экономики), помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий", – сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что, по прогнозам министерства экономики Украины, в следующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно.

Премьер добавил, что коронавирус спровоцировал одну из крупнейших экономических рецессий в мире за последние 70 лет.

"Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", – отметил он.