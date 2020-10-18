В Вооруженных силах Украины 13 человек умерли от COVID-19 – командование

В Вооруженных силах Украины лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания COVID-19, умерло от этой болезни уже 13 человек, сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении командования.
По информации ведомства, военный был в отпуске. 28 сентября он обратился к семейному врачу по месту жительства. больной лечился амбулаторно и не обращался в лечебные учреждения Минобороны Украины за медицинской помощью.
Во Львове 4 октября ему провели компьютерную томографию легких и диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Военный продолжал лечиться по месту жительства. 10 октября состояние его здоровья ухудшилось. Военного поместили в Жовковскую центральную районную больницу.
В этот же день больного перевезли в Военно-медицинский клинический центр Западного региона и положили в отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент поступления состояние его здоровья было тяжелое. Проведенный экспресс-тест дал положительный результат на COVID-19.
В командовании сообщили, что 11 октября у пациента продолжала прогрессировать дыхательная недостаточность. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи провели интенсивную терапию, но безрезультатно.
"Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", – говорится в сообщении.
Всего в ВСУ COVID-19 болеет 1082 человека, за время пандемии выздоровело 3220 человек.
По состоянию на 17 октября в Украине зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, из которых 5231 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5607 больных, 125 377 пациентов вылечились.