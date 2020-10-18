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В Вооруженных силах Украины 13 человек умерли от COVID-19 – командование

Военный был в отпуске и обратился к семейному врачу по месту жительства. Он лечился амбулаторно и не обращался в лечебные учреждения Минобороны Украины за медицинской помощью.

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В ВСУ более 1000 человек заразились коронавирусом
В ВСУ более 1000 человек заразились коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания COVID-19, умерло от этой болезни уже 13 человек, сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении командования.

По информации ведомства, военный был в отпуске. 28 сентября он обратился к семейному врачу по месту жительства. больной лечился амбулаторно и не обращался в лечебные учреждения Минобороны Украины за медицинской помощью.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/181410736799231

Во Львове 4 октября ему провели компьютерную томографию легких и диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Военный продолжал лечиться по месту жительства. 10 октября состояние его здоровья ухудшилось. Военного поместили в Жовковскую центральную районную больницу.

В этот же день больного перевезли в Военно-медицинский клинический центр Западного региона и положили в отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент поступления состояние его здоровья было тяжелое. Проведенный экспресс-тест дал положительный результат на COVID-19.

В командовании сообщили, что 11 октября у пациента продолжала прогрессировать дыхательная недостаточность. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи провели интенсивную терапию, но безрезультатно.

"Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", – говорится в сообщении.

Всего в ВСУ COVID-19 болеет 1082 человека, за время пандемии выздоровело 3220 человек.

По состоянию на 17 октября в Украине зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, из которых 5231 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5607 больных, 125 377 пациентов вылечились.

Теги: Львов, больница, пневмония, Минобороны, ВСУ, военнослужащий, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, командование медицинских сил
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