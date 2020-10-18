В Украине за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 298 872.

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5231 человек, 90 пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 18 октября.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 298 872, жертвами заболевания стали 5607 человек.

Выздоровело за сутки 1264 человека, всего с начала эпидемии излечилось 125 377 пациентов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 8356;

Волынская область – 10 830;

Днепропетровская область – 10 933;

Донецкая область – 7007;

Житомирская область – 9787;

Закарпатская область – 11 736;

Запорожская область – 6365;

Ивано-Франковская область – 16 580;

Киев – 30 463;

Киевская область – 12 684;

Кировоградская область – 1564;

Луганская область – 2422;

Львовская область – 24 844;

Николаевская область – 5684;

Одесская область – 18 729;

Полтавская область – 5877;

Ровенская область – 15 882;

Сумская область – 8850;

Тернопольская область – 17 361;

Харьковская область – 28 518;

Херсонская область – 2472;

Хмельницкая область – 10 818;

Черкасская область – 6762;

Черновицкая область – 17 659;

Черниговская область – 6686.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к утру 18 октября COVID-19 заболело 39,6 млн человек, 1 млн 108 тыс. человек умерли, 27,2 млн выздоровели.