В Украине за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. человек

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5231 человек, 90 пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 18 октября.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 298 872, жертвами заболевания стали 5607 человек.
Выздоровело за сутки 1264 человека, всего с начала эпидемии излечилось 125 377 пациентов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире к утру 18 октября COVID-19 заболело 39,6 млн человек, 1 млн 108 тыс. человек умерли, 27,2 млн выздоровели.