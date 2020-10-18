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В Украине за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 298 872.

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Жертвами COVID-19 стали 5607 украинцев
Жертвами COVID-19 стали 5607 украинцев
Фото: EPA

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5231 человек, 90 пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 18 октября.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 298 872, жертвами заболевания стали 5607 человек. 

Выздоровело за сутки 1264 человека, всего с начала эпидемии излечилось 125 377 пациентов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так: 

  • Винницкая область – 8356;
  • Волынская область – 10 830;
  • Днепропетровская область – 10 933;
  • Донецкая область – 7007;
  • Житомирская область – 9787;
  • Закарпатская область – 11 736;
  • Запорожская область – 6365;
  • Ивано-Франковская область – 16 580;
  • Киев – 30 463;
  • Киевская область – 12 684;
  • Кировоградская область – 1564;
  • Луганская область – 2422;
  • Львовская область – 24 844;
  • Николаевская область – 5684;
  • Одесская область – 18 729;
  • Полтавская область – 5877;
  • Ровенская область – 15 882;
  • Сумская область – 8850;
  • Тернопольская область – 17 361;
  • Харьковская область – 28 518;
  • Херсонская область – 2472;
  • Хмельницкая область – 10 818;
  • Черкасская область – 6762;
  • Черновицкая область – 17 659;
  • Черниговская область – 6686.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к утру 18 октября COVID-19 заболело 39,6 млн человек, 1 млн 108 тыс. человек умерли, 27,2 млн выздоровели.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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