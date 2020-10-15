Во Франции за сутки впервые коронавирус подтвердили у более 30 тыс. человек

С начала эпидемии жертвами коронавируса во Франции стали 33,1 тыс. человек.

Во Франции за сутки зафиксировано 30 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 октяря сообщает Le Parisien.

Как отмечает Euronews, это – рекордный суточный показатель новых случаев в стране. Всего во Франции с начала эпидемии коронавирусом заразилось почти 810 тыс. человек.

В больницах за сутки от COVID-19 умерло 88 человек, с начала эпидемии в стране жертвами болезни стали 33,1 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на вечер 15 октября коронавирусом в мире заразилось почти 38,7 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,09 млн человек, а выздоровело 26,7 млн пациентов.