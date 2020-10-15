ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Сказал: "Отъ...бись", – и отвернулся". Сыновья Кернеса рассказали, что он чувствует себя хорошо и избегает фотографироваться

На сегодняшний день здоровью мэра Харькова Геннадия Кернеса ничего не угрожает, он набирается сил для предстоящей активной работы. Об этом сообщили его сыновья Даниил и Родион, которые вместе с отцом находятся в Германии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кернес почти месяц находится в Германии
Кернес почти месяц находится в Германии
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Сыновья харьковского мэра Геннадия Кернеса, который проходит лечение от COVID-19 в Германии, в интервью изданию "Страна" рассказали, что отец чувствует себя намного лучше, однако ему пока сложно разговаривать.

Они отрицают информацию, что у Кернеса инсульт или он находится в коме. Сын Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

"Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжелая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы еще с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу, – это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку", – сказал один из сыновей мэра.

На предложение журналиста снять видео с участием Кернеса Даниил пообещал попробовать это сделать, однако тут же рассказал, что когда попытался сфотографировать отца, тот сказал: "Отъ...бись", – и отвернулся.

По словам сына Родиона, на сегодняшний день здоровью мэра Харькова ничего не угрожает.

"Он набирается сил для предстоящей активной работы. Я летел с ним в самолете и по сей день нахожусь с ним в Берлине. И с того момента вижу ежедневные улучшения. Мы регулярно общаемся с врачами, которые явно отмечают положительную динамику, довольны ходом лечения и удивлены скорости его восстановления", – сказал он.

Родион добавил, что на присяге мэра Харькова Кернес будет точно.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. "Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Теги: Германия, Украина, Харьков, Шарите, больница, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS