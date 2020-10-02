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"Новости хорошие". Фукс опубликовал фото супруги Кернеса и рассказал о состоянии его здоровья

Бизнесмен Павел Фукс выразил надежду, что мэр Харькова Геннадий Кернес, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, через неделю "передаст всем привет".

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17 сентября Кернеса госпитализировали в клинику "Шарите"
17 сентября Кернеса госпитализировали в клинику "Шарите"
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который с середины сентября находится в немецкой клинике, получил отрицательный результат теста на корнавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 2 октября сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", – сообщил Фукс.

Фукс сопроводил публикацию фотографией супруги Кернеса Оксаны Гайсинской.

"На фото Гайсинская. Она только что вышла из палаты Геннадия Кернеса", – отметил он.

Кернеса госпитализировали в одну из харьковских больниц 10 сентября. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали. 2 октября в горсовете Харькова сообщили, что жизни Кернеса ничего не угрожает.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

23 сентября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса кандидатом на пост мэра Харькова на грядущих местных выборах.

Теги: Германия, Украина, Геннадий Кернес, здоровье, Шарите, больница, госпиталь, Павел Фукс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, корнавирус, мэр
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