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Терехов скрывает, что Кернес в тяжелом состоянии и не может разговаривать – Родзинский

По словам харьковского адвоката и общественного деятеля Анатолия Родзинского, коллеги харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в частности его первый заместитель Игорь Терехов, скрывают информацию о реальном состоянии здоровья мэра от харьковчан.

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Анатолий Родзинский: Требую, чтобы Харьковский горсовет рассказал правду о состоянии Кернеса
Анатолий Родзинский: Требую, чтобы Харьковский горсовет рассказал правду о состоянии Кернеса
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится в немецкой клинике “Шарите”, в результате перенесенного инсульта из-за COVID-19 потерял речь, заявил в эфире телеканала ZIK адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.

“После перенесенного COVID-19 Геннадий Кернес получил инсульт, то есть следствием его заболевания COVID-19 явился инсульт. И из-за инсульта, а инсульт – это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи. Также существуют достаточно большие сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить”, – заявил он.

По словам Родзинского, коллеги Кернеса, в частности его первый заместитель Игорь Терехов, скрывают информацию о реальном состоянии здоровья мэра от харьковчан. Адвокат считает, что если бы люди знали правду, то на местных выборах не отдали бы им свои голоса.

“Требую, чтобы Харьковский горсовет рассказал правду о состоянии Геннадия Кернеса. Если бы они заявили, что на сегодняшний день действующий мер не может управлять городом, так как потерял речь из-за инсульта, то большинство харьковчан на местных выборах не голосовали бы за партию, которая прикрывается мэром и хочет получить контрольный пакет управления в городе. Речь идет о [бизнесмене] Павле Фуксе, [директоре КП "Ритуал"] Евгении Журавлеве, [секретаре горсовета] Александре Новаке, Игоре Терехове – все они хотят сохранить место у власти!” – подытожил Родзинский.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября он написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса на пост городского головы.

Теги: Геннадий Кернес, Игорь Терехов, местные выборы, Харьковский горсовет, Анатолий Родзинский, инсульт
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