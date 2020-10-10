В горсовете Харькова отрицают, что Кернес потерял речь из-за инсульта и COVID-19

Директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что все заявления об ухудшении здоровья мэра города Геннадия Кернеса являются спекуляциями "Оппозиционной платформы – За жизнь".

У харьковского мэра Геннадия Кернеса нет инсульта или потери речи. Об этом заявил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, говорится на сайте горсовета 9 октября.

"Мы знали о том, что такие спекуляции со стороны "Оппозиционной платформы – За жизнь" начнутся за две недели до выборов – и они вчера стартовали. Сегодня эта информация активно разгоняется и делается это с одной целью – натянуть хоть какие-то голоса за непроходимого кандидата от этой партии Александра Фельдмана. Еще раз подчеркиваю: ни инсульта, никакой потери у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – рассказал он.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября он написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

Адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский заявил, что Кернес в результате перенесенного инсульта из-за COVID-19 потерял речь.

По словам Родзинского, коллеги Кернеса, в частности его первый заместитель Игорь Терехов, скрывают информацию о реальном состоянии здоровья мэра от харьковчан. Адвокат считает, что если бы люди знали правду, то на местных выборах не отдали бы им свои голоса.