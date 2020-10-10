В горсовете Харькова отрицают, что Кернес потерял речь из-за инсульта и COVID-19

У харьковского мэра Геннадия Кернеса нет инсульта или потери речи. Об этом заявил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, говорится на сайте горсовета 9 октября.
"Мы знали о том, что такие спекуляции со стороны "Оппозиционной платформы – За жизнь" начнутся за две недели до выборов – и они вчера стартовали. Сегодня эта информация активно разгоняется и делается это с одной целью – натянуть хоть какие-то голоса за непроходимого кандидата от этой партии Александра Фельдмана. Еще раз подчеркиваю: ни инсульта, никакой потери у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – рассказал он.
В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября он написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.
Адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский заявил, что Кернес в результате перенесенного инсульта из-за COVID-19 потерял речь.
По словам Родзинского, коллеги Кернеса, в частности его первый заместитель Игорь Терехов, скрывают информацию о реальном состоянии здоровья мэра от харьковчан. Адвокат считает, что если бы люди знали правду, то на местных выборах не отдали бы им свои голоса.
23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса на пост городского головы.