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Кучер: Как себя чувствует Кернес? По моим данным, плохо

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал предположение, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который после инфицирования коронавирусом проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", не вернется в Украину до местных выборов.

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Кучер: До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус
Кучер: До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, по его информации, заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо.

Журналист отметил, что данные о здоровье Кернеса поступают противоречивые.

"[Как себя чувствует Кернес?] По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – сказал Кучер.

Он отметил, что вначале Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.

"В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.

Он обратился к харьковскому градоначальнику и пожелал ему здоровья.

"Я бы хотел обратиться к Геннадию Адольфовичу и пожелать ему здоровья в первую очередь. Считаю, что поддержка сейчас – это важно", – отметил Кучер.

Гордон спросил, вернется ли Кернес до выборов в Харьков.

"Я выскажу свое мнение: нет", – сказал главой Харьковской области.

Интервью с Кучером выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон"Трансляция начнется в 18.00.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. "Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, местные выборы, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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