В Харькове закроют кинотеатры и спортзалы. Заведениям общепита и торговым центрам разрешили работать до 20.00

Харьковских школьников отправят на каникулы после попадания города в "красную" зону карантина. Общественный транспорт закрывать не планируют.

Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал в Facebook, как отразится на жизни города попадание в "красную" зону карантина. Общественный транспорт в городе будет работать, уверил он.

"Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, – метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", – сообщил заместитель мэра Харькова.

Он призвал харьковчан ответственно отнестись к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, а правоохранителей – не перекладывать на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров и этим помочь Харькову "дальше жить, работать и развиваться".

"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга соблюдение масочного режима и социальной дистанции", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале подтвердил, что транспорт в Харькове не остановят.

"Заведения общепита будут работать до 20.00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20.00", – написал он.

На брифинге, который транслировало Общественное, он рассказал о закрытии всех культурных учреждений. Школьников, по словам губернатора, отправят на каникулы, а дошкольные учреждения будут работать. Кучер сказал, что вопрос об ограничении работы транспорта могут пересмотреть через неделю, если негативная динамика распространения коронавируса сохранится.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сегодня обновила карантинное зонирование в Украине. Оно начнет действовать в 00.00 19 октября (в понедельник) и продлится 14 дней.

Кабмин 22 июля издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Украине также продлили адаптивный карантин до конца этого года. Тогда же Кабмин ужесточил критерии для определения "красной" карантинной зоны.

На утро 15 октября в стране зафиксировали 281 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 5062 – за последние сутки. Скончалось 5302 пациента с COVID-19, а вылечилось 119 650 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.