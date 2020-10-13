Кабмин продлил адаптивный карантин до конца 2020 года

Карантин в Украине будет продлен до конца 2020 года, кроме того, будут внесены изменения в постановление о карантинных ограничениях.

Шмыгаль: Украинские лаборатории будут стремиться к проведению 75 тыс. тестирований в сутки Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял решение продолжить адаптивный карантин до конца 2020 года. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам главы правительства, это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса.

Было решено ограничить число людей в местах массового скопления. Это решение было принято после того, как в некоторых городах прошли концерты, спровоцировавшие рост числа заражений коронавирусом, подчеркнул Шмыгаль.

Так, в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 будет разрешено одновременное пребывание 50 человек с условием соблюдения всех правил: масочного режима, социальной дистанции и так далее. В регионах с "желтым" уровнем – 30 человек, с "оранжевым" – 20.

Учреждениям общего среднего образования будет рекомендовано установить каникулы с 15-го по 30 октября 2020 года, после чего возможен переход на дистанционную и смешанную формы обучения с учетом эпидемиологической ситуации. Заведениям профессионального и высшего образования будет рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение.

Будет разрешено проведение спортивных мероприятий, однако без участия зрителей.

Шмыгаль добавил, что украинские лаборатории будут стремиться к проведению 75 тыс. тестирований в сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончалось 5122 пациента с COVID-19, вылечилось 116 562 человека.