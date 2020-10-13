Тодуров заявил, что в Украину "массово" завозят российскую вакцину от COVID-19, в Минздраве ответили

Директор Института сердца Борис Тодуров, ссылаясь на свои данные сказал, что в Украине "целые семьи" прививаются от COVID-19 российской вакциной. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что ведомство не занимается поставками вакцин из РФ.

В Минздраве заявили, что ведут переговоры с мировыми производителями вакцины, но не с РФ Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Директор Института сердца Борис Тодуров в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" заявил 12 октября, что, по его данным, в Украину завозят российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что все вакцины привозят из-за рубежа. Украинских вакцин, естественно, нет. Каким образом они сертифицированы и легальны ли, я не знаю. Российские вакцины сегодня массово завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – сказал Тодуров.

Ведущая программы Наталья Влащенко уточнила, о какой именно вакцине идет речь.

"Я имею в виду вакцину от коронавируса", – ответил медик.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила LIGA.net, что ведомство не занимается поставками вакцин из РФ.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – заявили в пресс-службе.

Тодуров не уточнил, откуда получил информацию и о какой вакцине идет речь. В РФ разрабатывают несколько вакцин от COVID-19.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Вакцину "ЭпиВакКорона" разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Ее планируют зарегистрировать до 15 октября, после чего намечено проведение третьей фазы клинических испытаний, сообщали в Роспотребнадзоре. Еще одну вакцину – разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. Качество и безопасность российской вакцины невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора, подчеркнула бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 компания перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.