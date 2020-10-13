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"Нет полной картины". Глава ВОЗ предостерег от использования коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

Коллективный иммунитет может защитить от вируса в том случае, если проводится массовая вакцинация, а в условиях пандемии COVID-19 этого нет, отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: Мы недостаточно знаем об иммунитете к COVID-19
Гебрейесус: Мы недостаточно знаем об иммунитете к COVID-19
Фото: ЕРА

Странам не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 12 октября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, стенограмму его выступления опубликовал сайт организации.

"Коллективный иммунитет – это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации. Например, коллективный иммунитет против кори требует вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не будет распространяться среди вакцинированных. Для полиомиелита порог составляет около 80%. Другими словами, коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них", – сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что коллективный иммунитет никогда не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, в том числе в условиях нынешней пандемии.

"Мы недостаточно знаем об иммунитете к COVID-19. У большинства людей, инфицированных вирусом, вызывающим COVID-19, иммунный ответ развивается в течение первых нескольких недель, но мы не знаем, насколько сильным или продолжительным является этот иммунный ответ или чем он отличается у разных людей. У нас есть кое-какие подсказки, но нет полной картины. Также были некоторые примеры вторичного заражения людей, инфицированных COVID-19", – объяснил глава ВОЗ.

По его словам, в большинстве стран подавляющее количество населения остается подверженным коронавирусной инфекции, умирают люди с COVID-19 всех возрастов.

"Допускать распространение опасного вируса, которого мы не до конца понимаем, просто неэтично. Это не вариант", – заявил Гебрейесус.

Он призвал страны заняться контролем распространения коронавирусной инфекции и целенаправленно не допускать "тесных контактов".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Признанной на международном уровне вакцины от коронавирусной инфекции пока не существует.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на 13 октября в мире зарегистрировано более 37,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли почти 1,08 млн пациентов с COVID-19.

Теги: ВОЗ, вакцинация, вирус, полиомиелит, корь, инфекция, население, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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