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Врач-инфекционист – "ковидоскептикам": Дайте шанс тем, кто обоснованно боится заболеть, минимизировать риски

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская высказала мнение, что по поведению обычных украинцев можно предположить, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться коронавирусом, чем в торговых центрах. Она призвала граждан страны не допустить коллапса медицинской системы в Украине.

Голубовская: Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Голубовская: Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Фото: depositphotos.com

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев носить маски, соблюдать дистанцию и вести себя, как "потенциально инфицированные" коронавирусом. 

"Всем "ковидоскептикам", которых, правда, несколько уменьшилось в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек... причем не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень", – написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения была в коллапсе.

"Не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения", – отметила инфекционист.

Она сообщила, что тяжесть заболевания COVID-19 дозозависимая.

"Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 году, исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба. Мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам", – добавила Голубовская. 

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1673777249449189

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.

Теги: украинцы, инфекция, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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