В Украине подтвердили более 4 тыс. новых случаев COVID-19

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине превысило 5 тыс., за последние сутки умерло 43 пациента.

Выздоровело от COVID-19 уже более 114 тыс. украинцев Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 265 454. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины на утро 12 октября.

Умерло уже 5015 пациентов с COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровело – 114 410 (+903 за последние сутки).

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7637;

Волынская область – 9791;

Днепропетровская область – 8967;

Донецкая область – 5699;

Житомирская область – 8464;

Закарпатская область – 10 935;

Запорожская область – 5589;

Ивано-Франковская область – 15 379;

Киев – 27 693;

Киевская область – 11 309;

Кировоградская область – 1325;

Луганская область – 1852;

Львовская область – 22 788;

Николаевская область – 4708;

Одесская область – 16 770;

Полтавская область – 4621;

Ровенская область – 14 696;

Сумская область – 7280;

Тернопольская область – 15 992;

Харьковская область – 25 186;

Херсонская область – 1985;

Хмельницкая область – 8792;

Черкасская область – 5668;

Черновицкая область – 16 488;

Черниговская область – 5621.

10 октября в Украине подтвердили 4768 случаев заболевания, до этого три дня подряд фиксировали более 5 тыс. новых случаев в сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.