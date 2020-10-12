В Украине подтвердили более 4 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 265 454. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины на утро 12 октября.
Умерло уже 5015 пациентов с COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровело – 114 410 (+903 за последние сутки).
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
10 октября в Украине подтвердили 4768 случаев заболевания, до этого три дня подряд фиксировали более 5 тыс. новых случаев в сутки.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.