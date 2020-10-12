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Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и о досрочных каникулах – пресс-секретарь

11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского обсуждались меры по улучшению эпидситуации в стране. Глава государства согласился с предложением усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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Зеленский поддержал ряд мер по противодействию росту заболеваемости COVID-19
Зеленский поддержал ряд мер по противодействию росту заболеваемости COVID-19
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, а также раньше начать каникулы в школах для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Зеленский... также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", – сказала она.

На встрече с участием Зеленского приняли ряд решений, которые призваны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, предложено начать осенние школьные каникулы с 15 октября, перевести вузы на дистанционную форму обучения, в Киеве, Одессе, Мариуполе подготовить к развертыванию временные госпитали на случай перегрузки медицинских учреждений.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, карантин, Владимир Зеленский, каникулы, Юлия Мендель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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