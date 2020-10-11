"Переводим вузы на дистанционное обучение". Радуцкий рассказал о результатах совещания у Зеленского по поводу COVID-19

11 октября в Украине прошло посвященное COVID-19 совещание с участием президента Владимира Зеленского. Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий перечислил 10 решений, принятых на этой встрече.

11 октября на совещании, посвященном коронавирусной инфекции, президент Украины Владимир Зеленский и участники встречи приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19. Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", – написал он.

Радуцкий перечислил принятые на встрече решения:

Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально – если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября. В "красных" и "оранжевых" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания – ресторанов, клубов. С 22.00 заведения должны закрываться. Массовые гулянки в клубах завершились. Это касается и всех массовых мероприятий. Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19. Привлекаем интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. По приказу президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тыс. до 50 тыс. в сутки. Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койко-мест для больных коронавирусом подачей кислорода. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений.

Радуцкий объяснил, что Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", которые предусматривают штраф на сумму 3400–5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.