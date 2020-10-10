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В Крыму выявили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В аннексированном Россией Крыму на 9 октября зарегистрировали всего 5710 случаев коронавирусной инфекции. Правозащитники говорят об умышленном сокрытии реального количества заболевших COVID-19 оккупационными "властями" полуострова.

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Аксенов: В Крыму от COVID-19 выздоровело 3443 человека
Аксенов: В Крыму от COVID-19 выздоровело 3443 человека
Фото: depositphotos.com

В Крыму за 9 октября зарегистрировали 157 новых случаев. Всего за период пандемии коронавируса зарегистрировано 5710 случаев, сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook.

"130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего на текущий период зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1674293346077451

Выздоровевших за весь период в Крыму с начала пандемии, по данным Аксенова, 3443 человека, а умерших от COVID-19 – 82.

Цифру заболевших за 9 октября можно назвать рекордом по количеству выявляемых больных в сутки в Крыму, поскольку 8 октября Аксенов сообщал о 140 новых случаях коронавирусной инфекции.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1673408089499310

А за 7 октября на полуострове выявили 125 заболевших.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1672590892914363

На 9 октября число заболевших COVID-19 в аннексированном Крыму и Севастополе, по данным, опубликованным на сайте оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, составляло 5553 человека, из них выздоровело 3450, умерло 85.

Эксперты "Крымской правозащитной группы" заявляют об умышленном сокрытии реального количества смертей от COVID-19 оккупационными "властями" полуострова.

"Так называемая официальная статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией. Кроме того, оккупационные власти постоянно меняют свои подходы к учету смертности от COVID-19", – констатировали правозащитники.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2729714477314176

Глава "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, ссылаясь на крымских медиков, рассказала о негласном распоряжении "властей" скрывать реальную смертность.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Крым, смерть, Сергей Аксенов, оккупация, аннексия, пневмония, инфекция, Ольга Скрипник, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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