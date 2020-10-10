Частные клиники не будут бесплатно тестировать на коронавирус людей с улицы – Степанов

Кабинет Министров Украины 9 октября разрешил лабораторным центрам привлекать к проведению тестирований на COVID-19 частные клиники. На это правительство дополнительно выделило 100 млн грн.

Степанов разъяснил, как будут тестировать в частных клиниках за государственный счет Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что частные лаборатории не будут бесплатно тестировать на коронавирус "людей с улицы". Об этом он заявил на брифинге 10 октября. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале правительства.

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая проводит забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании. Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать", – отметил Степанов.

9 октября Кабинет Министров выделил Минздраву 100 млн грн на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 10 октября в мире зафиксировали 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровели уже 25,6 млн человек.

В Украине коронавирусом заразились более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.