За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 5728 человек

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 256 266 случаев COVID-19, 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.

За сутки в Украине умерло 108 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

За сутки 9 октября в Украине зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки умерло 108 пациентов, 1920 выздоровели.

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 256 266 случаев COVID-19, 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7466;

Волынская область – 9527;

Днепропетровская область – 8580;

Донецкая область – 5599;

Житомирская область – 8024;

Закарпатская область – 10 761;

Запорожская область – 5346;

Ивано-Франковская область – 15 000;

Киев – 26 995;

Киевская область – 10 892;

Кировоградская область – 1288;

Луганская область – 1712;

Львовская область – 22 386;

Николаевская область – 4394;

Одесская область – 16 445;

Полтавская область – 4206;

Ровенская область – 14 259;

Сумская область – 6633;

Тернопольская область – 15 590;

Харьковская область – 23 852;

Херсонская область – 1806;

Хмельницкая область – 8464;

Черкасская область – 5479;

Черновицкая область – 16 137;

Черниговская область – 5425.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 10 октября в мире зафиксировали 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,6 млн человек.