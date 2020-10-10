За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 5728 человек

За сутки 9 октября в Украине зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
За сутки умерло 108 пациентов, 1920 выздоровели.
Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 256 266 случаев COVID-19, 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 10 октября в мире зафиксировали 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,6 млн человек.