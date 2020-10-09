В ВСУ коронавирус за сутки обнаружили у 126 человек, это рекорд

По данным командования медсил Вооруженных сил Украины, больше всего случаев COVID-19 обнаружили за последние сутки у представителей ведомства в Киевской области.

В Вооруженных силах Украины коронавирусную инфекцию подтвердили у 126 человек. Об этом 9 октября в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

Это наибольшее количество новых больных в ВСУ за все время эпидемии. Днем ранее было зарегистрировано 112 новых случаев за 24 часа.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 29 человек", – говорится в сообщении.

По данным медиков, больше всего пациентов из ВСУ госпитализировали за сутки в Харькове – девять военнослужащих и один сотрудник ведомства.

Среди тех, у кого обнаружили COVID-19 в легкой форме, не требующей госпитализации, больше всего в Киевской области – 42 военнослужащих и 10 сотрудников Вооруженных сил.

"По состоянию на 10.00 9 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели 2743 человека, летальных случаев – 11", – рассказали в командовании медсил ВСУ.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.