У мэра Умани подтвердили COVID-19

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

8 октября мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий сообщил в Facebook, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", – написал он.

Цебрий отметил, что будет продолжать предвыборную кампанию, "несмотря на положительный результат теста".

5 октября мэр Умани рассказал, что его госпитализировали с двухсторонней пневмонией, а также о том, что сдал тест на COVID-19.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.